İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Siftah yaptılar! Ernest Muçi ve Al-Musrati sahaya indi
Spor

Siftah yaptılar! Ernest Muçi ve Al-Musrati sahaya indi

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Siyah beyazlıların iki yeni transferi Ernest Muçi ve Al-Musrati ayaklarının tozuyla idmana çıktı. İşte detaylar...

DHA10 Şubat 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Siftah yaptılar! Ernest Muçi ve Al-Musrati sahaya indi
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.