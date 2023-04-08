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Spor

Sigorta Shop deplasmanda zorlanmadı

Sigorta Shop, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Sigorta Shop deplasmanda zorlanmadı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım

İLBANK: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)

SİGORTA SHOP: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Tuğçe Ceyhan (Merve İzbilir, Ceylan Arısan, Elif Olca Mızrakcı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

SETLER: 25-21, 18-25, 15-25, 18-25

SÜRE: 96 dakika (25, 23, 24, 24)

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