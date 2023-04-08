Sigorta Shop deplasmanda zorlanmadı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım
İLBANK: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)
SİGORTA SHOP: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Tuğçe Ceyhan (Merve İzbilir, Ceylan Arısan, Elif Olca Mızrakcı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
SETLER: 25-21, 18-25, 15-25, 18-25
SÜRE: 96 dakika (25, 23, 24, 24)