Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

BAYERN MÜNİH TAKİP EDİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; birçok Premier Lig kulübünü peşine takan Semih Kılıçsoy, son olarak Alman devi Bayern Münih'in gündemine geldi.

GENÇ YILDIZ AVCISI GÖREVDE

Haberde, Bayern Münih'in Harry Kane gibi "hazır" yıldızlara sürekli para yatırmak istemediği belirtilirken, kulüpte sportif direktör olarak göreve getirilen Christoph Freund'un daha önce Salzburg'da Sadio Mane ve Erling Haaland gibi gençleri keşfetmesinden ötürü Semih Kılıçsoy konusunda da Freund'a güvenildiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ

Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u kulüp için çok değerli gördüğüne yer verilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transfer için 25 milyon euro talep ettiği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 12 gol 3 asistlik performans gösterdi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Semih Kılıçsoy ile İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok takım ilgileniyor.