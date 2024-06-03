İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2013
  • EURO
    35,0967
  • ALTIN
    2425.65
  • BIST100
    10556.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şimdi de Alman devinin radarında! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip
Spor

Şimdi de Alman devinin radarında! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere'den birçok kulübün peşinde olduğu genç yıldızı son olarak Alman devi Bayern Münih gündemine aldı. İşte detaylar...

3 Haziran 2024 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Şimdi de Alman devinin radarında! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip
ABONE OL

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

BAYERN MÜNİH TAKİP EDİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; birçok Premier Lig kulübünü peşine takan Semih Kılıçsoy, son olarak Alman devi Bayern Münih'in gündemine geldi.

GENÇ YILDIZ AVCISI GÖREVDE

Haberde, Bayern Münih'in Harry Kane gibi "hazır" yıldızlara sürekli para yatırmak istemediği belirtilirken, kulüpte sportif direktör olarak göreve getirilen Christoph Freund'un daha önce Salzburg'da Sadio Mane ve Erling Haaland gibi gençleri keşfetmesinden ötürü Semih Kılıçsoy konusunda da Freund'a güvenildiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ

Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u kulüp için çok değerli gördüğüne yer verilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transfer için 25 milyon euro talep ettiği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 12 gol 3 asistlik performans gösterdi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Semih Kılıçsoy ile İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok takım ilgileniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.