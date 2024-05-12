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Spor

Şimdi de Avrupa şampiyonu! Altın madalya Mete Gazoz'un

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Şimdi de Avrupa şampiyonu! Altın madalya Mete Gazoz'un
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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları... Mete kardeşimin ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."

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