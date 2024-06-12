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Spor

Şimdi de İtalyanları peşine taktı! Onuralp Çevikkan'a sürpriz talip

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Daha önce Real Madrid ve Borussia Dortmund'un peşinde olduğu oyuncuyu son olarak İtalyan ekibi Milan gündemine aldı. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Şimdi de İtalyanları peşine taktı! Onuralp Çevikkan'a sürpriz talip
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Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin takip ettiği Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için bir iddia da İtalya basınından geldi.

Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisini özellikle milli takımda izlediği ve yaz döneminde teklif yapabileceği vurgulandı.

Trabzonspor geçtiğimiz yaz 700 bin Euro bonservis bedeliyle Onuralp'i Altınordu'dan kadrosuna katmıştı. Genç kaleci, A takımla idmanlara çıkmasına rağmen ligde ve kupada şans bulamadı.

U19 Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 1.92'lik yıldız adayının olası transferinden Trabzonspor ciddi bir bonservis kazancı sağlayabilir.

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