Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United, flaş bir transfere daha hazırlanıyor. İngiliz devinin, sarı lacivertlilerden o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Sarı lacivertlilerde yıldızını parlatan Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan ekibi Napoli'den sonra şimdi de Manchester United'ın Polonyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

"30 MİLYON EUROLUK BİR OYUNCU"

İngiliz basınının haberine göre; kırmızı-şeytanlar, Sebastian Szymanski'yi alternatifli transfer listesine ekledi. Haberde; Szymanski'nin 30 milyon euroluk bir oyuncu olduğuna da vurgu yapıldı.

GELİŞMELER MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Polonyalı yıldız Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların kısa sürede beğenisini kazandı. Bu anlamda yıldız oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova, Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...