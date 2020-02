'Şimdi değil iki yıldır Beşiktaş'la görüşüyorduk'

06.02.2020 17:08 - Güncelleme: 06.02.2020 17:08

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferi Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ın Youtube kanalında özel açıklamalarda bulundu.

Doğruyu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Tabii ki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ancak içine giremeyince bazı şeyleri göremiyorsun. Bu bir taraftan da büyük baskı olduğnu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor.

"İKİ YILDIR BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORDUK"



Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi istiyordum. Berlin'de çevremde pek çok Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdük, pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar, "nihayet eve gidiyorsun" dediler.

"TEKLİF GELDİKTEN SONRA ÇOK DÜŞÜNMEDİM"



Teklif geldikten sonra çok düşünmedim ve menajerime bu teklifi kabul edelim dedim. Sonuçta da buraya gelmeye karar verdik.

Şuana kadar her şey pozitif. Biliyorsunuz ben dünyanın pek çok yerinden birçok farklı kulüpte oynadım. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Takım da gerçekten harika, bence çok kaliteli oyuncular var.

"HEDEF HER ZAMAN ÇOK YÜKSEK"



İyi bir takıma sahibiz. Şunu biliyorum, geçtiğimiz beş, altı aylık süreç buradaki oyuncular açısından biraz zor geçmiş. Çünkü hedef her zaman çok yüksek. İlk üç dışında kaldığımız andan itibaren oyuncuların üzerinde bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Ama söylediğim gibi şu kısa periyotta benim gözlemlediğim tüm oyuncular çok pozitif teknik direktörümüz daha iyi bir seviyeye çıkmamız için bizimle sürekli iletişim kuruyor. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve umuyorum ki bu sıkı çalışmanın sonucunu hafta sonunda alacağımız iyi sonuçlarla göreceğiz.

"CUMARTESİ GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"



Onların ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Birçok Türk arkadaşım bana zaten "Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyi taraftarı" diye sürekli anlatıyorlar. Onları benimle ilgili beklentileri çok yüksek, benim de onlardan bir beklentim var. Bu beklenti de bize destek olmaları. Ben cumartesi günü oynanacak maç için şimdiden sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve o atmosferi yaşamak için... Onların bize vereceği enerji ile birlikte takımın performansı ve seviyesi yukarıya çıkacaktır.

SERGEN İLE NE KONUŞTU?



İlk gün konuşmamız oldu. Bana oynama konusunda hazır olup olmadığımı sordu. O şekilde bir konuşma yaptık. Ama hocanın bana şu anda söylediği en önemli şey, "Senin neler yapabileceğini biliyorum, sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış, zaten sen, elinden gelenin en iyisini yaparsan takıma yapacağın katkı, takımın başarısına yapacağın katkı çok yüksek olacak" şeklindeydi.

"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM"



Medyada tabii bu tarz dedikodular çıkabiliyor. Ama bunun nereden çıktığı, neden olduğu çok önemli değil. Bunlar nereden çıktı çok bilmiyorum. Fiorentina'da son iki maçta oynamadım. Oynamama sebebim farklı bir sebepti. Ben gereken cevabı sahada vereceğim. Ve sahada konuştuğumda da yüzde yüz olduğumu herkese göstereceğim.

"MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM"



Benim en önemli hobim müzik. Müzik dinlemeyi de üretmeyi de çok seviyorum. Uyandığımda, uykuya dalarken, hayatımın her anında, her aşamasında müzik var. Bunun haricinde ailem benim için çok önemli, eşimle ve oğlumla vakit geçiriyorum. Sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum.

"KÜÇÜKKEN TÜRKÇE KONUŞUYORDUM"



Küçükken çok iyi Türkçe konuşuyordum. Berlin'de büyüdüğüm için gayet iyi konuşuyordum. Şu anda o kadar iyi konuşamasam da birçok şeyi anlıyorum. Tekrar ettikçe zaten çok çabuk öğrenirim. Büyük ihtimalle bir sonraki röportajı Türkçe yaparız bir, iki ay sonra.

"Bİ'TANEM ŞARKISINI ÇOK SEVİYORUM"



Şarkıyı çok seviyorum. çocukken onunla büyüdüm. Benim de en sevdiğim şarkılardan biri, ara ara hala dinlerim. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş çok sevdiğim sanatçılar. Öyle denk geldi, arabada dinlerken paylaştım. Ondan sonra video yayıldı. Herkes de "Türkiye'ye mi geldin?" demeye başladı. Şarkının hikayesi öyle. Bir tane kupa kaldırırsak bütün statta söylerim.

"DÖVMELERİNİN HİKAYESİ"



Her dövmenin bir anlamı var, benim hayat hikayem. O her dövmenin bir anlamı, onlar birbirini tamamlıyorlar. Futbola tutkumu şöyle açıklayabilirim. Bugünkü insan olduysam, bugün olan halimi tamamen futbola borçluyum. Futbol sayesinde farklı kültürleri tanımayı ve anlamayı öğrendim. Futbol sayesinde birçok farklı dil öğrendim. Futbol kesinlikle 11'e 11 oynanan bir oyundan fazlası. Futbol bir insanın hayatını değiştirebilir, insanın hayatını daha iyi bir noktaya getirebilir. Küçüklüğümde bunu ailem için yapacağım noktasında kendime bir söz vermiştim. Çocuklarımın geleceğini futbol ile inşa edeceğim demiştim. Bu sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Her gün vücudumu ortaya koyarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Bana tekme atabilirsiniz, benim çanımı sıkacak şeyler söylebilirsiniz, medya canımı sıkacak şeyler söyleyebilir ama ne olursa olsun ben futbol sayesinde çocuklarım için sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyorum. Kendime bu sözü verdim, bu sözü tutmaya çalışıyorum.

GOL ATTIKTAN SONRA HANGİ ŞARKIYI DİNLEMEK İSTER?



Tabii ki İbo...Bitanem

Taraftar mesajı...

Burada olduğum için çok mutluyum, çok memnunum. Gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum. Söylenen, anlatılan her şeye inanmayın. Birlikte çok güzel işler yapacağız.