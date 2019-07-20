Şimdi sıra Josef’te

GALATASARAY, Fenerbahçe’nin Rodrigues transferine Josef de Souza’yı alarak misilleme yapacak. Ndiaye’nin boşluğunu Seri ile dolduran Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’ya sattığı Fernando’nun yerine ise Brezilyalı ön liberoyu kadrosuna katıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de forma giyen 30 yaşındaki Sambacı ile görüşen Cim-Bom, yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

ARADA UFAK PÜRÜZLER KALDI

Ekonomik olarak küçülme kararı alan Arap kulübünün de Josef de Souza’nın yüksek maliyetinden kurtulmak için transfere yeşil ışık yaktığı ve Galatasaraylı yöneticilere zorluk çıkarmayacakları bildirildi. Taraflar, Brezilyalı ön liberonun 1 yıllığına kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaşırken, aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanacağı ve Josef’in Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.

FENER’DE 3 SEZON FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’nin 2015 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sao Paulo’dan transfer ettiği Josef, Sarı-Lacivertli takımın formasını 3 sezon giydi. Geçen sezon başında 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan kulübü Al Ahli’nin yolunu tutan tecrübeli futbolcu, burada 15 lig maçında forma şansı bulup takımına 1 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Josef’in, Al Ahli Kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.