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Spor

Simon Banza: Takımımla gurur duyuyorum

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Yıldız oyuncu takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

17 Aralık 2024 Salı 01:31 - Güncelleme:
Simon Banza: Takımımla gurur duyuyorum
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Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Simon Banza maç sonrası "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca "Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

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