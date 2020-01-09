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Spor

Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

AA09.01.2020  15:30 - Güncelleme: 09.01.2020  15:30

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falette, idmanda sahada çalıştı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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