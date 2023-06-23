İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2613
  • EURO
    27,5088
  • ALTIN
    1560.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'da yaprak dökümü! Simon Falette ile yollar ayrıldı
Spor

Hatayspor'da yaprak dökümü! Simon Falette ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Falette ile yollarını ayırdı.

23 Haziran 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Hatayspor'da yaprak dökümü! Simon Falette ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Falette ile yollarını ayırdı.

Bordo beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Simon Falette ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Simon Fallette, yaşadığımız deprem felaketi sonra zor bir yola giren kulübümüz için fedakarlıklar yapmış ve her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Simon'a emekleri ve fedakar davranışları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

2021 yazında Hannover'den transfer edilen 31 yaşındaki stoper Hatayspor formasıyla toplam 23 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.