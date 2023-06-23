Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Falette ile yollarını ayırdı.

Bordo beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Simon Falette ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Simon Fallette, yaşadığımız deprem felaketi sonra zor bir yola giren kulübümüz için fedakarlıklar yapmış ve her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Simon'a emekleri ve fedakar davranışları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

2021 yazında Hannover'den transfer edilen 31 yaşındaki stoper Hatayspor formasıyla toplam 23 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.