Simon Kjaer, Aslan olacak

SÜPER Lig’in ikinci yarısında şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, 3 oyuncu ile yollarını ayırmasına karşın henüz kimseyi almazken, flaş iddia İspanya’dan geldi. El Mundo Deportivo Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktör Fatih Terim’in Serdar Aziz’i kampa götürmeme kararının ardından Simon Kjaer’i gündeme aldığını iddia etti.

SEVİLLA’YA TEKLİF YAPILACAK

Gazete, Terim’in ikinci yarı için santrfor transferinin yanı sıra stoper takviyesini olmazsa olmaz olarak gördüğüne dikkat çekerek “Aslan, Simon Kjaer için Sevilla’nın kapısını çalacak” ifadelerini kullandı. Haberde Fenerbahçe’den 11 milyon euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olan 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için 6 milyon euronun gözden çıkarıldığı kaydedildi.

KAYNAK RODRİGUES’TEN GELECEK

El Mundo Deportivo, Galatasaray’ın Kjaer’in maliyetini karşılamak için 10 milyon euro karşılığında Al İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’ten gelecek parayı kullanacağına vurgu yaptı. Cim-Bom’un 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı tecrübeli stopere senelik 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Kjaer, Sevilla’da 14’ü lig 18 maçta oynadı.