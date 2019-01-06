Simon Kjaer, Aslan olacak
G.Saray’ın 29 yaşındaki Danimarkalı stoper için Sevilla’ya 6 milyon euro teklif edeceği ileri sürüldü. Sarı-Kırmızılılar’ın 3.5 yıllık imza atırmayı planladığı Simon Kjaer’e de yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
- StarSpor
SÜPER Lig’in ikinci yarısında şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, 3 oyuncu ile yollarını ayırmasına karşın henüz kimseyi almazken, flaş iddia İspanya’dan geldi. El Mundo Deportivo Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktör Fatih Terim’in Serdar Aziz’i kampa götürmeme kararının ardından Simon Kjaer’i gündeme aldığını iddia etti.
SEVİLLA’YA TEKLİF YAPILACAK
Gazete, Terim’in ikinci yarı için santrfor transferinin yanı sıra stoper takviyesini olmazsa olmaz olarak gördüğüne dikkat çekerek “Aslan, Simon Kjaer için Sevilla’nın kapısını çalacak” ifadelerini kullandı. Haberde Fenerbahçe’den 11 milyon euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olan 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için 6 milyon euronun gözden çıkarıldığı kaydedildi.
KAYNAK RODRİGUES’TEN GELECEK
El Mundo Deportivo, Galatasaray’ın Kjaer’in maliyetini karşılamak için 10 milyon euro karşılığında Al İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’ten gelecek parayı kullanacağına vurgu yaptı. Cim-Bom’un 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı tecrübeli stopere senelik 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Kjaer, Sevilla’da 14’ü lig 18 maçta oynadı.
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