İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3542
  • 6,1106
  • 220.402
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Simon Kjaer, Aslan olacak

G.Saray’ın 29 yaşındaki Danimarkalı stoper için Sevilla’ya 6 milyon euro teklif edeceği ileri sürüldü. Sarı-Kırmızılılar’ın 3.5 yıllık imza atırmayı planladığı Simon Kjaer’e de yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’in ikinci yarısında şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, 3 oyuncu ile yollarını ayırmasına karşın henüz kimseyi almazken, flaş iddia İspanya’dan geldi. El Mundo Deportivo Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktör Fatih Terim’in Serdar Aziz’i kampa götürmeme kararının ardından Simon Kjaer’i gündeme aldığını iddia etti.

SEVİLLA’YA TEKLİF YAPILACAK

Gazete, Terim’in ikinci yarı için santrfor transferinin yanı sıra stoper takviyesini olmazsa olmaz olarak gördüğüne dikkat çekerek “Aslan, Simon Kjaer için Sevilla’nın kapısını çalacak” ifadelerini kullandı. Haberde Fenerbahçe’den 11 milyon euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olan 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için 6 milyon euronun gözden çıkarıldığı kaydedildi.

KAYNAK RODRİGUES’TEN GELECEK

El Mundo Deportivo, Galatasaray’ın Kjaer’in maliyetini karşılamak için 10 milyon euro karşılığında Al İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’ten gelecek parayı kullanacağına vurgu yaptı. Cim-Bom’un 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı tecrübeli stopere senelik 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Kjaer, Sevilla’da 14’ü lig 18 maçta oynadı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

Valilik açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Valilik açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

7 büyüklüğünde deprem sonrası ülke alarma geçti

7 büyüklüğünde deprem sonrası ülke alarma geçti

Sınıra mühimmat sevkiyatı

Sınıra mühimmat sevkiyatı

Srebrenitsa'da çirkin saldırı: Domuz parçaları bıraktılar

Srebrenitsa'da çirkin saldırı: Domuz parçaları bıraktılar

'Türkiye'nin arabuluculuk ihtimali var'

'Türkiye'nin arabuluculuk ihtimali var'

Cumhurbaşkanı Hadi'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Hadi'den dikkat çeken Türkiye mesajı
 

POPÜLER HABERLER

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA