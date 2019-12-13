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Simon Kjaer, her an Türkiye'ye geri dönebilir

Atalanta'da yeteri kadar forma şansı bulmayan Simon Kjaer için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girebilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2016-17 sezonunda Cesena’dan Atalanta’ya geri dönen ve Serie A’yı 4.olarak bitiren takımda 31 maçta görev alan Mattia Calabria ertesi yıl oynadığı futbolla kalitesini ispatlamış ve 19 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer olmuştu.
 
GASPERİNİ KJAER'İ İSTEMİYOR
 
2018’in Temmuz ayında Bonucci Juventus’a, Higuain ve Caldara’nın Milan’a imza atmasıyla yeni bir maceraya atılan 25 yaşındaki yetenekli stoperi eski kulübü Atalanta isterken Sportif Direktör Boban’ın bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Kırmızı siyahlı takımda fazla forma şansı bulamadığı gibi üstüne koyamayan Caldara’nın Gian Piero Gasperini’yle yeniden çalışmayı arzuladığı belirtilirken 61 yaşındaki başarılı teknik adamın eski öğrencisini Kjaer’in yerine düşündüğü ifade edildi.
 
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Bu sezon Atalanta’da sadece 6 maçta görev alan Simon Kjaer için Sevilla’nın yeni tekliflere açık olduğu anlaşılırken, Danimarkalı stopere her an Galatasaray ile Fenerbahçe’nin talip olabileceği kaydedildi.
 
GASPERİNİ'DEN KJAER YORUMU
 
Simon Kjaer'in bir sakatlığı yok, kadroda olmamasının nedeni, benim öyle karar vermem. Harika bir oyuncu ancak bizim futbolumuzu oynamakta zorlandı. Başka özellikleri var, onları ortaya çıkarmaya çalıştım ancak memnun olmadım.

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