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Simon Kjaer yeniden Fenerbahçe yolunda

2017’de 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla’ya satılan 30 yaşındaki futbolcu, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

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FENERBAHÇE’NİN transferde hız kesmeye niyeti yok. Yeni sezon öncesinde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, eski futbolcusu Simon Kjaer’le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2017’de 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla Kulübü’ne transfer olmuştu. 2 yıllık ayrılığın ardından Danimarkalı futbolcu yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyecek. İki kulüp, pazarlıklar sonrası anlaştı.   
 
MECBURİ SATIN ALMA ŞARTI 
 
Sevilla’yla 2021’e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe’ye gelişiyle ilgili maddi detaylara ise henüz ulaşılamadı. Eljif Elmas’ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Kanarya’nın Kjaer’i, “Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık” veya bonservisiyle alması bekleniyor.
 
MONCHİ’DEN İTİRAF GELDİ 
 
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe’yle Kjaer için görüşme yaptıklarını kabul etmişti. Kiralama ücreti ve maaş konusunda son detayların konuşulduğu öğrenilmişti. Ancak Eljif satışının ardından Kanarya’nın Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle de satın alabileceği öğrenildi. Serdar Aziz ve Sadık ikilisinden memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın yeni sezonda savunmanın göbeğini Serdar-Skrtel ikilisiyle oluşturması bekleniyor. Transferde hızlı giden Fenerbahçe, kaleden başlayarak tüm mevkiler için çok sayıda yeni futbolcuyla anlaşma sağladı. Kanarya bu sezon şampiyonluğu çok istiyor.
 
Akşam

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