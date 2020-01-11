11.01.2020 14:27 - Güncelleme: 11.01.2020 14:27

Sky Sport Italia'nın haberine göre Mattia Caldara'yı Atalanta'ya gönderecek olan Milan, İtalyan savunmacının yerini de yine Atalanta'dan dolduruyor.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da zaman zaman anılan Simon Kjaer, anlaşmanın bir parçası olarak Atalanta'dan Milan'a katılacak. Bonservisi Sevilla'da olan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Danimarkalı stoper, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Anlaşmanın en kısa sürede duyurulması bekleniyor.

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki savunmacı, Atalanta dışında daha önce İtalya'da Palermo ve Roma formaları da giymişti.