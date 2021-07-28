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Spor

Simone Biles yarıştan çekildi! ''Titriyordum, uyuyamadım''

Altı olimpiyat madalyası bulunan ABD'li yıldız cimnastikçi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın yapılacak genel tasnif finallerine katılamayacak.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:10
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles, sağlık sorununun devam etmesi nedeniyle kadınlar takımın ardından bireysel genel tasnif finallerinden de çekildi.

ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sağlık sorunları devam eden 24 yaşındaki sporcunun yarınki bireysel genel tasnif final müsabakalarına çıkmama kararı aldığı belirtildi.

Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için dün katıldığı takım finalini yarıda bırakarak çekilmişti. Dünkü finalin kendisi için çok stresli geçtiğini belirten Biles, "Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

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