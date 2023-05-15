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Spor

Simone Inzaghi hakeme isyan etti

Inter'in başarılı teknik direktörü Simone Inzaghi Şampiyonlar Ligi yarı finali ikinci maçı öncesi hakem atamaları hakkında eleştirilerde bulundu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Simone Inzaghi hakeme isyan etti
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Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi, şampiyonlar ligi yarı finalinde AC Milan ile karşılaşacakları mücadele öncesinde Clement Turpin'in maça atanması hakkında dikkat çeken sözler söyledi.

DENEYİMLİ TEKNİK ADAM;

'Nadir durumlar dışında her zaman hakemler hakkında konuşmamayı tercih etmişimdir. İlk maçı hatırlarsanız, Bastoni'ye ceza sahası içinde Krunic tarafından bir müdahale vardı ve farklı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir faul söz konusuydu. Skor 3-0 olsaydı, oyun muhtemelen farklı bir hal alırdı.' dedi.

'HAKEM VE MİLAN DA 4 FUTBOLCU FRANSIZ'

Inzaghi, 'Yarınki maçın hakemine gelince, ekibim bana onun Fransız olduğunu ve Milan'ın kadrosunda dört Fransız oyuncu olduğunu söylediler... Bu bizim için sorun değil" diye belirtti.

Inter-Milan karşılaşması salı günü saat 22:00'de Giuseppe Meazza Stadyumunda oynanacak.

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