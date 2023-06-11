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Spor

Simone Inzaghi: Pişmanlığımız var ama gurur duyuyor olmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City takımına 1-0'lık skorla mağlup olan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi karşılaşmayı değerlendirdi.

11 Haziran 2023 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Simone Inzaghi: Pişmanlığımız var ama gurur duyuyor olmalıyız
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Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City'e 1-0 kaybeden Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City'e 1-0 kaybeden Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi karşılaşmayı değerlendirdi.

İtalyan teknik adam; "Oyuncularımı tebrik ettim, harikaydılar ve harika bir oyun oynadılar. Ne pahasına olursa olsun kazanmak istediğimiz bir finali kaybettik ama gurur duyuyor olmalılar. Bu oyuncuları kimseyle takas etmem ve bugün tüm dünya nedenini gördü. Çok güçlü bir takıma karşı çok az pozisyon verdik. Birçok pişmanlığımız var ama gurur duyuyor olmalıyız' dedi.

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