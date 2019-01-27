Sinan atıyor, Aslan gülüyor

CİM-BOM’UN forvet yokluğunda gol yükünü omuzlayan isimlerden birisi olan Sinan Gümüş, son iki haftaya damga vurdu. Ankaragücü maçındaki dublesinin ardından, Göztepe deplasmanında da takımımın tek golü- nü atan Sinan, bu sezonki toplam gol sayısını 4’e yükseltti. Geçen sezonun tamamında 3 golü bulunan Sinan böylece daha ikinci devrenin başı olmasına rağmen geçen yılı solladı. Sinan Gümüş’ün bir özelliği de gol attığı maçlarda Sarı-Kırmızılı takıma uğurlu gelmesi. 25 yaşındaki oyuncu, 2014’te transfer olduğu Galatasaray forması altında Süper Lig’de toplam 14 maçta 19 kez fileleri havalandırdı. Sian’ın gol sevinci yaşadığı 14 maçın 12’sinde Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 kez beraberlik elde ederken, sadece 1 karşılaş- mayı puansız tamamladı.