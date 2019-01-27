İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinan atıyor, Aslan gülüyor

Son iki haftada attığı gollerle Galatasaray’ın başarısında pay sahibi olan tecrübeli oyuncunun fileleri havalandırdığı 14 maçta Cim-Bom 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM’UN forvet yokluğunda gol yükünü omuzlayan isimlerden birisi olan Sinan Gümüş, son iki haftaya damga vurdu. Ankaragücü maçındaki dublesinin ardından, Göztepe deplasmanında da takımımın tek golü- nü atan Sinan, bu sezonki toplam gol sayısını 4’e yükseltti. Geçen sezonun tamamında 3 golü bulunan Sinan böylece daha ikinci devrenin başı olmasına rağmen geçen yılı solladı. Sinan Gümüş’ün bir özelliği de gol attığı maçlarda Sarı-Kırmızılı takıma uğurlu gelmesi. 25 yaşındaki oyuncu, 2014’te transfer olduğu Galatasaray forması altında Süper Lig’de toplam 14 maçta 19 kez fileleri havalandırdı. Sian’ın gol sevinci yaşadığı 14 maçın 12’sinde Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 kez beraberlik elde ederken, sadece 1 karşılaş- mayı puansız tamamladı.

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi'', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Provokatörlerin çabalarına izin verilmemeli"

'Provokatörlerin çabalarına izin verilmemeli'

İki günde 56 oyun geliştirdiler

İki günde 56 oyun geliştirdiler

"Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var"

'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var'

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Almanya'ya kritik uyarı: Pahalıya mal olacak

Almanya'ya kritik uyarı: Pahalıya mal olacak

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA