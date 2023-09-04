Sinan Bolat adım adım Gaziantep FK'YE

Transfer çalışmalarında önceliği kaleci transferine veren Gaziantep FK aradığı ismi buldu.

Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden KVC Westerlo forması giyen 35 yaşındaki eski milli kalecimiz Sinan Bolat'a Gaziantep FK talip oldu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Belçika basınından Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Gaziantep FK'nın Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Batuhan Şen'in performansından memnun olmayan Gaziantep FK bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

3 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon KVC Westerlo formasıyla 3 resmi maça çıkan Sinan Bolat bu karşılaşmalarda 6 gol yerken kalesini gole kapattı.