Sinan Bolat Beşiktaş'tan teklif alması halinde değerlendireceğini söyledi

Kariyer planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sinan, "Çıkan transfer haberleri hakkında bir bilgim yok ancak adımın Beşiktaş ile anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten benim için resmi bir teklif gelirse bunu değerlendiririm" ifadesini kullandı.

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