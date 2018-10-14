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Sinan Bolat: Çok basit iki tane gol yedik

A Milli Takımımızın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu mücadelede kalede görev alan Sinan Bolat, maç sonrasında konuştu.

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A Milli Takımımızın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Basit goller yediklerini kaydeden Sinan, "Çok şanssız bir gece oldu. Çok basit iki tane gol yedik. Bu seviyede böyle hatalar yapmamalıyız. Hocamız maçtan önce hatanızı kollayacaklar demişti. Maalesef bugün olmadı, üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp, inşallah İsveç maçında bunun telafisini yaparız" ifadelerini kullandı.

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