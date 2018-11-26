Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinan Engin: Aziz Yıldırım'ın Aralık ayında mali kongreye gidecek

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım hakkında 'Aralık ayında mali kongreye gideceğini ve çok ağır konuşacağını' iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım geri dönüyor. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında flaş bir iddia ortaya attı. 

AZİZ YILDIRIM KONUŞACAK

Sinan Engin canlı yayında "Aziz Yıldırım'ın Aralık ayında mali kongreye gideceğini ve çok ağır konuşacağını duydum" dedi.

ÇOK AĞIR KONUŞACAĞIZ

Beyaz Futbol'un haberine göre; Fenerbahçeli eski bir yöneticinin "Ali Koç yönetimi bizi suçluyor. Ama bizim aldığımız futbolcuları sattılar. 50 gol atan Fernandao nerede? Giuliano, Josef nerede? Bu yönetimin aldığı futbolcularla durum ortada..

"Kulüp, Aziz Yıldırım yüzünden bu hale gelmedi. Susuyorsak efendiliğimizden. Bizi sakın konuşturmasınlar. Aralık, Ocak gibi konuşacağız. Çok ağır konuşacağız." dediği ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus donanmasına ait gemi, Ukrayna gemisine çarptı

Rus donanmasına ait gemi, Ukrayna gemisine çarptı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA