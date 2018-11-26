Sinan Engin: Aziz Yıldırım'ın Aralık ayında mali kongreye gidecek

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım geri dönüyor. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında flaş bir iddia ortaya attı.

AZİZ YILDIRIM KONUŞACAK

Sinan Engin canlı yayında "Aziz Yıldırım'ın Aralık ayında mali kongreye gideceğini ve çok ağır konuşacağını duydum" dedi.

ÇOK AĞIR KONUŞACAĞIZ

Beyaz Futbol'un haberine göre; Fenerbahçeli eski bir yöneticinin "Ali Koç yönetimi bizi suçluyor. Ama bizim aldığımız futbolcuları sattılar. 50 gol atan Fernandao nerede? Giuliano, Josef nerede? Bu yönetimin aldığı futbolcularla durum ortada..

"Kulüp, Aziz Yıldırım yüzünden bu hale gelmedi. Susuyorsak efendiliğimizden. Bizi sakın konuşturmasınlar. Aralık, Ocak gibi konuşacağız. Çok ağır konuşacağız." dediği ifade edildi.