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Sinan Gümüş: Böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız

Galatasaraylı yıldız Porto deplasmanında alınan yenilgi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Galatasaraylı yıldız Porto deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sinan Gümüş; " Böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz özellikle deplasmanlarda da böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız"

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