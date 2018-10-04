Sinan Gümüş: Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi çok üzdü

Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede net pozisyonlardan yararlanamayan Sinan Gümüş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hatalardan ders çıkaracaklarını söyleyen Sinan, "Çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi çok üzdü. İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak 3 puan ile döneceğiz. Burası Şampiyonlar Ligi. Atamazsanız 1 puan bile alamıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyoruz." dedi.

(Sporx)