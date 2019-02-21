Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktı
Menajerler, 'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz' dedi. Sinan Gümüş, önceliği Galatasaray'a verdi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.
25 yaşındaki oyuncunun Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler. Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.
Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi.
Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.
4 GOL ATTI, 2 ASİSTİ VAR
Sinan Gümüş bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Genç futbolcu Alanya ve Göztepe'ye 1'er, Ankaragücü'ne ise 2 gol attı. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er asisti bulunuyor.
(Takvim)
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