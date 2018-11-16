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Sinan Gümüş idmanda sakatlandı

Galatasaray'da sakat ve cezalıların çokluğu can sıkarken bir kötü haber de Sinan Gümüş'ten geldi.

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Galatasaray'da bugün yapılan idmanda Sinan Gümüş'ün sakatlandığı açıklandı.

U21'le yapılan maç sırasında sakatlandığı açıklanan Sinan Gümüş'le ilgili Galatasaray resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

'İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır. ' denildi.

U21 takımı ile karşılaştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in13'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takım'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65'inci  dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1'lik skorla neticelendi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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