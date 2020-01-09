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Spor

Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü transfer etmek için çalışmalara başladı

Teknik direktörlüğe Tamer Tuna’yı getirip transferde atağa kalkan Akdeniz ekibi, Sinan Gümüş’ün peşinde. Kırmızı- Beyazlılar, gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Fanatik09.01.2020  09:48 - Güncelleme: 09.01.2020  09:48

Sol beke Kudryashov’u alarak transfere hızlı bir giriş yapan Antalyaspor hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın hedefinde tanıdık bir isim var: Sinan Gümüş... 3 sezon Galatasaray’da forma giydikten sonra İtalya’nın yolunu tutan, ancak Genoa’da umduğunu bulamayan başarılı forvet oyuncusu Akdeniz ekibinin listesine girdi. Antalyaspor’da takımın başına geçen yeni teknik direktör Tamer Tuna’nın yönetimden alınmasını istediği oyuncuyla bugün bir görüşme gerçekleştirilecek. Sinan’ın yeniden Türkiye’ye dönmeye çok sıcak baktığı ifade edilirken tarafların anlaşma ihtimalinin son derece yüksek olduğu vurgulandı.

Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson

Tamer Tuna, Kırmızı-Beyazlılar’ın ligin ilk yarısında sahasında en fazla gol yiyen, deplasmanda da en az gol atan takım özelliğini sonlandırmayı hedefliyor. Stoper, orta saha ve forvet oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor’un transfer listesinde Dusko Tosic ile İzlanda Milli Takımı’nda forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor. Bu iki oyuncuyla ilgili çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

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