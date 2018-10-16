Sinan Gümüş’e 3 yıllık sözleşme

GALATASARAY’DA, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş’le ilgili karar verildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in olumlu raporu sonrası 24 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile masaya oturma kararı aldı. Sinan’la devre arasında ya da sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat imzalanacak. CimBom’da yıllık 600 bin euro (yaklaşık milyon TL) kazanan Sinan’ın Türk Lirası ile imzalayacağı yeni sözleşme karşılığında senelik 6-7 milyon TL civarında bir ücret alacağı öğrenildi.