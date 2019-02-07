İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2713
  • 5,9812
  • 221.285
  • 102.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinan Gümüş'e Almanya'dan 4 talip çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan 4 kulübün talip olduğu ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için birkaç Almanya Bundesliga kulübünün temas halinde olduğu öğrenildi.
 
Sinan Gümüş'ü takip eden Stuttgart, Frankfurt, Hertha Berlin, Werder Bremen'in , menajeriyle temasa geçtiği ve Sinan Gümüş'ü kadrolarında görmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, menajerine herhangi bir takıma söz vermemesini isteyen Sinan Gümüş'ün, sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade edildi.
 
FATİH TERİM BİR ŞEY SÖYLEMEDEN KARAR VERMEYECEK
 
Sinan Gümüş'ün sezon sonunda teknik direktör Fatih Terim ile görüşeceği ve "Git" ya da "Kal" demeden herhangi bir kesin karara varmayacağı belirtildi.
 
650 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Sinan Gümüş'ün, maaşına belli oranda zam da istediği belirtildi.
 
2014 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 asist yaptı.
 
(Sporx)
 
 

Rusya´dan kıtalararası balistik füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Yolcu uçağında bomba alarmı

Yolcu uçağında bomba alarmı

'CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır'

'CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır'

Suudi Arabistan, İngiltere’den destek alacak

Suudi Arabistan, İngiltere’den destek alacak

İlk avcı uçağını teslim aldı

İlk avcı uçağını teslim aldı

Ali Kılıç'ın adaylığı CHP'de infial yarattı

Ali Kılıç'ın adaylığı CHP'de infial yarattı

Çin'den ABD'ye karşı 'nükleer uçak gemisi' hamlesi

Çin'den ABD'ye karşı 'nükleer uçak gemisi' hamlesi

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019