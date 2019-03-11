Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı

Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları ile görüşmelere başladı.

İlk olarak Martin Linnes'le masaya oturan Galatasaray'da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı. Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50'lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı.

Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garanti ücret alan Sinan Gümüş'e, 1 milyon Euro önerdi.

LİRA DEĞİL EURO İSTİYOR

Sinan'ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sinan Gümüş'ün, Galatasaray'ın önerdiği bu kontrat şartlarına, "Yıllardır takımda en düşük gelir elde eden futbolcuyum. Bu formayı giydiğim müddetçe de her zaman elimden geleni yaptım ve yine yapacağım. Bu kariyerimde atacağım en önemli imzalardan biri" diyerek sunulacak kontrat şartlarının daha iyi olması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

İŞTE İSTEDİĞİ ÜCRET

Galatasaray'ın önerdiği 1 milyon euroluk teklifi beğenmeyen Sinan'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, kulübünden yıllık 1.5 milyon euro ücret talep etti.

(Fotomac)