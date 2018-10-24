Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinan Gümüş'ün menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray, Sinan Gümüş ile 3 yıl sözleşme uzatma kararı aldı. Oyuncunun menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün kontratının uzatılmasını istemişti.

Galatasaray yönetiminin 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planladığı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme ile alakalı görüşme yapmak için Sinan'ın menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etti.

Galatasaray idarecileri, Sinan'ın sözleşmesini TL'ye çevirirken oyuncusuna 3 yıllıkta imzayı attıracak.

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi ve bu akşam Schalke maçını tribünde izleyecek.

24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde de Porto ile deplasmanda oynanan maçta forma giymiş ve goller kaçırmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı.

(Futbolarena)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA