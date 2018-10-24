Sinan Gümüş'ün menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün kontratının uzatılmasını istemişti.

Galatasaray yönetiminin 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planladığı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme ile alakalı görüşme yapmak için Sinan'ın menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etti.

Galatasaray idarecileri, Sinan'ın sözleşmesini TL'ye çevirirken oyuncusuna 3 yıllıkta imzayı attıracak.

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi ve bu akşam Schalke maçını tribünde izleyecek.

24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde de Porto ile deplasmanda oynanan maçta forma giymiş ve goller kaçırmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı.

(Futbolarena)