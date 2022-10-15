Sinan Kaloğlu: 16-17 yaşında gençlerle oynadık, hepsinin alnından öpüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklama yaptı.



Sinan Kaloğlu, bazı oyuncularının eksikliğiyle maça genç bir kadroyla çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularım karşılaşmayı son dakikaya kadar bırakmadığı için mutluyum. En azından 1 puanla dönüyoruz. Stratejimiz bugün baskıydı. Bloklar arasını ve blok içini sıkı tutmaktı. Etkili oyuncuları vardı Manisa FK'nin. Onları önden almaya çalıştık. Maçın büyük bir genelinde de bunu yaptık. Bireysel birkaç sıkıntı yaşadık ve öyle pozisyon verdik. Golü de öyle verdik. Eksiklerimiz vardı. İyi oyuncularımızın 4-5 tanesi yoktu. Onların yerine iyi oynayan gençler 16-17 yaşındaydı. Hepsinin alnından öpüyorum. Harika bir mücadele örneği gösterdi takım. Verdikleri mücadele ve 1 puandan dolayı takımımı kutluyorum."