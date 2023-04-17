İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3992
  • EURO
    21,2397
  • ALTIN
    1244.33
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sinan Kaloğlu: Her maçın ayrı zorluğu var
Spor

Sinan Kaloğlu: Her maçın ayrı zorluğu var

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altay'ı evinde konuk eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Her maçın ayrı zorluğu var
ABONE OL

Spor Toto 1. Ligin 33. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Her maçın zorluğu ayrı olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, verilen mücadeleden dolayı Gençlerbirliği ve Altaylı oyuncuları tebrik ettiğini ifade ederek, "Kaliteli bir oyun yoktu ama kolay değil çocuklar için, 4-5 günde bir maç oynuyorlar. Bunlar yüksek tempolu maçlar. Bugünkü rakibimiz çok iyi bildiğimiz bir takımdı. Benim de eski takımımdı. Çok iyi bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Bu savunmaya çözümümüz blok arasına ve blok içerisine oyuncuları kaçırıp orada topla buluşmalarını sağladık. Ama çok fazla vaktimiz yoktu, bunun antremanlarını çok yapamadık. Bu yüzden de çok fazla pozisyon bulamadık" diye konuştu.

Geride kalan maçları için ise her maça ayrı konsantre olacaklarını belirten Kaloğlu, "Kendi takımıma güveniyorum. Her maçın zorluğu ayrı olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bazı ufak tefek eksikliklerimizi görüyoruz. Bunların üstüne biraz daha giderek strateji belirleyeceğiz. Oyuncuları biraz daha hazırlamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.