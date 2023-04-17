Sinan Kaloğlu: Her maçın ayrı zorluğu var

Spor Toto 1. Ligin 33. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Her maçın zorluğu ayrı olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, verilen mücadeleden dolayı Gençlerbirliği ve Altaylı oyuncuları tebrik ettiğini ifade ederek, "Kaliteli bir oyun yoktu ama kolay değil çocuklar için, 4-5 günde bir maç oynuyorlar. Bunlar yüksek tempolu maçlar. Bugünkü rakibimiz çok iyi bildiğimiz bir takımdı. Benim de eski takımımdı. Çok iyi bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Bu savunmaya çözümümüz blok arasına ve blok içerisine oyuncuları kaçırıp orada topla buluşmalarını sağladık. Ama çok fazla vaktimiz yoktu, bunun antremanlarını çok yapamadık. Bu yüzden de çok fazla pozisyon bulamadık" diye konuştu.

Geride kalan maçları için ise her maça ayrı konsantre olacaklarını belirten Kaloğlu, "Kendi takımıma güveniyorum. Her maçın zorluğu ayrı olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bazı ufak tefek eksikliklerimizi görüyoruz. Bunların üstüne biraz daha giderek strateji belirleyeceğiz. Oyuncuları biraz daha hazırlamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.