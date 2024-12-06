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Spor

Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç müsabakalardan men cezası verdi.

IHA6 Aralık 2024 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza ve 58 bin 500 TL para cezası verildi.

Ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun cezası belli oldu. Sinan Kaloğlu, PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında takımın başında yer alamayacak. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Bellona Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Sinan Kaloğlu'nun, 01.12.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı v 58.500 TL parası cezası verildi" denildi.

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