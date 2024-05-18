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Spor

Sinan Kaloğlu: Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, ilerleyen süreçteki hedeflerine de değindi.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ilerleyen süreçte Türkiye'yi Avrupa'nın önde gelen liglerinde temsil etmek istediğini söyledi.

Ortaköy'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Kaloğlu, kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlüğe adım atmadan önce Fortuna Dusseldorf altyapısında çalıştığını, bu süre içinde de İngilizce ve Almanca dil eğitimi aldığını vurgulayan Kaloğlu, bir gün Premier Lig'de takım çalıştırmayı hayal ettiğini dile getirdi.

"Çırak olmadan usta olamazsınız." diyerek gerekli eğitimleri tamamlaması gerektiğinin altını çizen 42 yaşındaki teknik adam şunları kaydetti:

"Altay ve Gençlerbirliği'nde yaptıklarımız bir anlamda meydan okumaydı. Kimsenin şans vermediği takımları ligde tuttuk. Bu sene de Gençlerbirliği'nde play-off hedefiyle sezona başlamıştık, son haftada bu hedefi kaçırdık. Şu anda takımda yönetimin durumu belli değil. 15 Temmuz'da genel kurul yapılacak. 1 sene daha kontratım var, gelecek olan yönetimle bu durumu konuşacağız. Ancak kongre tarihi bizi zorlayacaktır. Takım kurulmadı, kongre tarihinde kamp döneminde olmamız gerekiyor. Gelecek olan yönetimle anlaşamazsak, Süper Lig'den bir kulüple anlaşabilirim ya da Avrupa'da bir takım çalıştırabilirim."

Avrupa'da bazı ülkelerin alt liglerinde görev almasının kendisini geliştirmek açısından daha iyi olacağını da söyleyen Kaloğlu, "Hollanda 2. Ligi, Avusturya 2. Ligi, İsviçre Ligi gibi liglerde görev alırsam, ilerleyen dönemdeki hedeflerimi gerçekleştirmek açısından daha iyi bir adım atmış olurum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması giydiği hatırlatılan Sinan Kaloğlu, siyah-beyazlı takımı bir gün çalıştırmak istediğini dile getirerek "Şu anda bunun için erken. Antrenörlük kariyerimde belli bir noktaya gelirsem, bir gün Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim. Sonuçta Beşiktaşlıyım. Benim futbol oynadığım dönemdeki isimlerden çok antrenör çıktı. Bizim jenerasyondan İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı gibi isimler, ilerleyen dönemde ülke futbolunu ileriye taşıyacak isimler." açıklamasını yaptı.

Kaloğlu, yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile Beşiktaş ve Trabzonspor arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili de şunları dile getirdi:

"Derbide atmosfer her zaman farklı olur. Ama şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Yarın da kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Bana göre beraberlik ağır basıyor. Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş alır. Trabzonspor'un kadro kalitesi daha iyi gibi görünse de Beşiktaş'ın kupaya uzanacağını düşünüyorum."

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