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Spor

Sinan Kaloğlu'nun başında olduğu Kayserispor kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.

AA12 Kasım 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu'nun başında olduğu Kayserispor kaybetmiyor
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Teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Sinan Kaloğlu ile anlaşan Kayserispor, genç teknik adamla çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak, rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.

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