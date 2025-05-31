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Spor

Sinner Fransa Açık'ta dördüncü turda

Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Jannik Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı set vermeden geçerek dördüncü tura yükseldi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Sinner Fransa Açık'ta dördüncü turda
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

  • Jannik Sinner
  • Fransa Açık
  • Tenis

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