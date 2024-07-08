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Spor

Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tekler maçları tamamlandı.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Ben Shelton'ı (14 numaralı seribaşı) 3-0 (6-2, 6-4, 7-6), son şampiyon Alcaraz ise Ugo Humbert'i (16) 3-1 (6-3, 6-4, 1-6, 7-5) yenerek adını son 8'e yazdırdı.

Daniil Medvedev (5), Grigor Dimitrov'u (10) ve Tommy Paul (12) de Roberto Bautista'yı eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Kadınlarda Emma Navarro (19), Coco Gauff'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2 numaralı seribaşı olan rakibini turnuvanın dışına itti.

Bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ise Madison Keys'in (12) final setinde skor 5-5'ken maçtan çekilmesiyle çeyrek finalist oldu.

  • Wimbledon Tenis
  • Jannik Sinner
  • Carlos Alcaraz

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