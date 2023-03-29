İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1411
  • EURO
    20,7982
  • ALTIN
    1210.19
  • BIST100
    4767.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sir Alex Fergosun ve Arsene Wenger'e büyük onur!
Spor

Sir Alex Fergosun ve Arsene Wenger'e büyük onur!

Eski teknik direktörler Alex Ferguson ve Arsene Wenger, Premier Lig Hall of Fame'e seçildi.

29 Mart 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Sir Alex Fergosun ve Arsene Wenger'e büyük onur!
ABONE OL

Manchester United tarihine geçen İskoç menajer Ferguson ve Arsenal'da tarih yazan Fransız menajer Wenger, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktörler oldu.

Sir Alex Ferguson, Hall of Fame'e seçilmesi hakkında, "Bu şekilde anılmak benim için onur. Kişiliğimle alakalı değil, Manchester United'da yıllar içinde başardıklarımız... Kulüp, oyuncularım ve çalışma grubum adına gururluyum. İşim taraftarları evine mutlu göndermekti." dedi.

Arsene Wenger ise "Alex Ferguson ile bunu paylaşmak benim için onur. İki boksörün dövüşüp birlikte yükselmesi gibi bir şey. Günün sonunda Alex ile tanışmak ve karşılaşmak büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.