Sir Alex Ferguson'a 40 yıl sonra şampiyonluk madalyası verilecek

Manchester United'dan önce İskoçya ligi ekiplerinden Aberdeen'i çalıştıran ve burada birçok başarıya imza atan Sir Alex Ferguson, 1983'te kazanılan Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunun madalyasını 40 yıl sonra alıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, UEFA'nın o dönemki kuralları gereği ilk 11 ve 5 yedek oyuncuya madalya verildiği, bu sebeple Ferguson'ın ve diğer isimlerin madalya alamadığı aktarılırken 12 Mayıs'ta gerçekleşecek törenle madalyaların verileceği kaydedildi.

1983 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde oynanan maçta Aberdee, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

O dönemde Ferguson'ın yardımcısı olarak çalışan Arhcie Knox'la birlikte sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dougie Bell'in de madalya alacağı ifade edildi.

Alex Ferguson Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu madalyayı alacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir onur ve bu başarının gerçekleşmesini sağlayan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

SİR ALEX FERGUSON'IN KARİYERİ

Futbolculuğu döneminde İskoçya'da farklı takımlarda forma giyen Alex Ferguson, antrenörlük kariyerine 1974'te East Stirlingshire'da başladı.

Sonrasında St. Mirren ve Aberdeen'i çalıştıran Ferguson, 1985-86 yılları arasında İskoçya Milli Takımı'nda görev yaptı.

1986'da efsanesi olduğu Manchester United'a imza atan Alex Ferguson, 2013 yılına kadar burada görev yaptı ve 2013'te emekliliğini açıkladı.

Alex Ferguson, emekliliğinin ardından Manchester United'da yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak görev yapmaya başladı.

ALEX FERGUSON'IN ANTRENÖRLÜK DÖNEMİNDE KAZANDIĞI KUPALAR:

İskoçya Ligi x3

İskoçya Kupası x4

İskoyça Lig Kupası

UEFA Kupa Galipleri Kupası x2

UEFA Süper Kupa x2

Premier Lig x13

F.A. Cup x5

Community Shield x8

Kıtalararası Kupa x2