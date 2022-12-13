Sır perdesi aralandı! Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray ziyareti...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Galatasaray, B Takım projesi için TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulundu. Sarı-Kırmızılılar, altyapısındaki genç yetenekleri profesyonel düzeyde takımın çatısı altında toplayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulübün, B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Galatasaray cephesi, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında toplayacak. Geçen sezon Niğde Anadolu ile ilk hamleyi yapan Galatasaray, bu kez direkt olarak kendi bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.

FLORYA'NIN GENÇLERİ

Okan Buruk 1985'te girip başarıdan başarıya koştuğu Galatasaray'da kendisi gibi altyapıdan yetişen oyuncularla dün hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 oyuncusu için konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz" dedi.

