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Spor

Sıralama belli oldu! İşte ülke puanındaki son durum

Dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi mücadelelerini tamamalmalarının ardından ülke puanlarındaki son durumda netleşti. Türkiye 9. sıradaki yerini korudu. İşte detaylar...

15 Aralık 2023 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Sıralama belli oldu! İşte ülke puanındaki son durum
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UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, grup maçları sonunda yerini korudu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleri; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesiyle birlikte bu iki ayrı alanda ek puanlar kazanıldı.

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 22,100

(21. SIRA) HIRVATİSTAN: 24.275

(20. SIRA) POLONYA: 25.375

(19. SIRA) SIRBİSTAN: 27.775

(18. SIRA) UKRAYNA: 27.800

(17. SIRA) YUNANİSTAN: 27.925

(16. SIRA) İSRAİL: 29.625

(15. SIRA) NORVEÇ: 29.875

(14. SIRA) DANİMARKA: 31.450

(13. SIRA) AVUSTURYA: 31.600

(12. SIRA) İSVİÇRE: 31.775

(11. SIRA) ÇEKYA: 34.300

(10. SIRA) İSKOÇYA: 35.650

(9. SIRA) TÜRKİYE: 37.100

(8. SIRA) BELÇİKA: 46.000

(7. SIRA) PORTEKİZ: 53.129

(6. SIRA) HOLLANDA: 59.900

(5. SIRA) FRANSA: 62.164

(4. SIRA) ALMANYA: 81.052

(3. SIRA) İTALYA: 83.284

(2. SIRA) İSPANYA: 85.989

(1. SIRA) İNGİLTERE: 100.053

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