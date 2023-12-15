UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, grup maçları sonunda yerini korudu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleri; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesiyle birlikte bu iki ayrı alanda ek puanlar kazanıldı.

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 22,100

(21. SIRA) HIRVATİSTAN: 24.275

(20. SIRA) POLONYA: 25.375

(19. SIRA) SIRBİSTAN: 27.775

(18. SIRA) UKRAYNA: 27.800

(17. SIRA) YUNANİSTAN: 27.925

(16. SIRA) İSRAİL: 29.625

(15. SIRA) NORVEÇ: 29.875

(14. SIRA) DANİMARKA: 31.450

(13. SIRA) AVUSTURYA: 31.600

(12. SIRA) İSVİÇRE: 31.775

(11. SIRA) ÇEKYA: 34.300

(10. SIRA) İSKOÇYA: 35.650

(9. SIRA) TÜRKİYE: 37.100

(8. SIRA) BELÇİKA: 46.000

(7. SIRA) PORTEKİZ: 53.129

(6. SIRA) HOLLANDA: 59.900

(5. SIRA) FRANSA: 62.164

(4. SIRA) ALMANYA: 81.052

(3. SIRA) İTALYA: 83.284

(2. SIRA) İSPANYA: 85.989

(1. SIRA) İNGİLTERE: 100.053