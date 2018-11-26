Sırbistan - Türkiye maçı Podgorica'ya alındı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile 2 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç, Niksic'ten Podgorica'ya alındı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Niksic şehrindeki Niksic Spor Salonu'ndaki teknik sorunlar nedeniyle karşılaşmanın başkent Podgorica'ya alındığı belirtildi.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.
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