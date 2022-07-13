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Spor

Sırbistan, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

Sırbistan, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Amerika'yı 3-2 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Sırbistan, Amerika'yı setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Sırbistan, ilk yar finalist olan Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuva finallerinin ilk karşılaşması olan Brezilya- Japonya maçının galibi aynı zamanda ilk yarı finalist olurken Brezilya'nın yarı finaldeki rakibi de Sırbistan oldu.

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)

AMERİKA: Robinson Kelsey, Ogbogu Chiaka, Thompson Jordan, Plummer Kathryn, Washington Haleigh, Poulter Jordyn (Wong- Orantes Justine, Carlini Lauren, Drews Andrea, Frantti Alexandra, Wilhite Sarah)

SIRBİSTAN: Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana, Drca Bojana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)

SETLER: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15

SÜRE: 129 dakika (30 - 32 - 25 - 25 - 17)

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