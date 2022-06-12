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Spor

Sırbistan, Slovenya ile yenişemedi

Sırbistan, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Slovenya ile 2-2 berabere kaldı.

12 Haziran 2022 Pazar 23:55 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Matjaz Kek'in yönettiği Slovenya Milli Takımı ile Dragan Stojkovic'in çalıştrdığı Sırbistan Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Stozice Stadı'nda oynanan karşılıklı atılan goller sonucu 2-2 berabere sona erdi. Maça iyi başlayan Sırbistan, 8. dakikada Andrija Zivkovic ve 35. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golleriyle soyunma odasına girse de ikinci devrenin başında ev sahibi Slovenya'nın 48. dakikada Adam Cerin ve 53. dakikada Benjamin Sesko ile bulduğu gollere engel olamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Slovenya Milli Takımı adına sahaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Miha Zajc 46. dakikada oyundan alınırken Alanyasporlu Miha Mevlja 84 dakika, Karagümrüklü Jure Balkovec 45 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla beraber Slovenya puanını 2'ye yükselterek 4. sırada kalırken, 7 puanlı Sırbistan 2. sırada yer aldı.

Grubun Eylül ayında oynanacak diğer maç haftasında Slovenya kendi evinde Norveç'i konuk ederken, Sırbistan'da evinde İsveç'i ağırlayacak.

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