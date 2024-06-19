Sırbistan'da Dusan Tadic krizi çözüldü

2023/2024 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Dusan Tadic, şu sıralar Sırbistan Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunuyor.

SEZONA DAMGA VURAN İSİMLERDEN OLDU

35 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayı tüm kulvarlarda 56 kez giyerken 16 gol ve 16 asistlik performansla 32 gole doğrudan katkı sağladı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Tadic, Teknik Direktör Dragan Stojkovic'e tepki göstermişti. Yıldız oyuncu, "Ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun yaratabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım" diye konuşmuştu.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sırbistan Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan duyuruda Tadic ile özel bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadic de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.