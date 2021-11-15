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Spor

Sırbistan'ı Dünya Kupası'na götüren Mitrovic: İnanılmaz bir duygu yaşıyorum

Sırbistan Milli Takımı'nın santrforu Aleksandar Mitrovic, Portekiz galibiyeti sonrası konuştu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:28
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Portekiz'i deplasmanda 2-1 mağlup eden ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı'nda santrfor oyuncusu Aleksandar Mitrovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takdir edilmesi gereken bir başarı yakaladıklarını dile getiren Mitrovic, "Mutluluğumu, sevincimi, gururumu anlatacak bir söz bulamıyorum. İnanılmaz bir duygu yaşıyorum. Büyük bir zaferle buradan ayrılıyoruz. Buraya futbol oynamaya geldik, Portekiz'i yendik ve Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bence takdir edilmesi gereken bir başarı yakaladık." dedi.

Mitrovic, 90. dakikada Sırbistan'ın 2. golünü atan isim oldu ve galibiyette büyük rol oynadı.

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