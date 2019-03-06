Siroki Brijeg takımının genç kalecisi Kresimir Bandic, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımının 23 yaşındaki kalecisi Kresimir Bandic, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Bosna Hersek takımlarından Siroki Brijeg'nin 23 yaşındaki kalecisi Kresimir Bandic, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Genç kalecinin bir arkadaşının evinde kalp krizi geçirdiği ve kurtulamadığı belirtildi.
Kariyerinde 3 kez Bosna şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki kaleci, Siroki Brijeg takımının as kalecisiydi.
(Sporx)
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