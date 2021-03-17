Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'da C.S.M. Volei Alba Blaj'a set vermedi

17 Mart 2021 Çarşamba 20:36 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:36

24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimizin kupayı kazanabilmesi için elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)

ALBA BLAJ: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus, Kocic)

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)

SETLER: 12-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 62 dakika (19′, 22′, 21′)