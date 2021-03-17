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Spor

Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'da C.S.M. Volei Alba Blaj'a set vermedi

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda final oynayan Sistem9 Yeşilyurt, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Rumen ekibi C.S.M. Volei Alba Blaj'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupa için büyük avantaj elde etti.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:36 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:36
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24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimizin kupayı kazanabilmesi için elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)

ALBA BLAJ: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus, Kocic)

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)

SETLER: 12-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 62 dakika (19′, 22′, 21′)

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